Эксперт оценил призывы Украины не допускать сборную России к жеребьевке отбора на Евро-2024

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Украина попросила Международную федерацию футбола (FIFA) и UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций) отстранить российскую сборную по футболу от отбора на Евро-2024. Подобные призывы прокомментировал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Он отметил, что украинская сторона обращается в различные международные спортивные организации, чтобы россиян отстранили от участия в соревнованиях. Подобные действия только ухудшают отношения между странами.

Свищев отметил, что украинской стороне стоит задуматься, как пройти отбор на турнир.

— На Украине не так все идеально с развитием футбола. Я бы посоветовал УАФ сконцентрироваться на этом. А не уставить истерики по поводу участия в отборе российской команды. Это непрофессионально и не по-спортивному, — отметил Свищев в комментарии «360».

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что организация предпринимает меры для того, чтобы сборная России не была допущена к жеребьёвке квалификации чемпионата Европы 2024 года, передает Life.ru.

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вопрос о переносе старта чемпионата мира 2022 года в Катаре с 21 ноября на 20-е. Об этом в среду, 10 августа, сообщила испанская спортивная газета Marca