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Первый дом по реновации передали под заселение в Ломоносовском районе

Лала Манушакян

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первый дом по реновации передали под заселение в Ломоносовском районе
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Архитектора Власова, 2 Карта всех событий

Первый жилой дом, построенный по программе реновации в Ломоносовском районе, передали под заселение. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 15 сентября.

— С началом переселения жителей Ломоносовский район стал 10-м в Юго-Западном округе, в котором реализуется программа реновации. Ранее квартиры в современных новостройках город предложил жителям старых домов в районах Академический, Зюзино, Коньково, Котловка, Обручевский, Черемушки, Северное и Южное Бутово, а также Ясенево, — отметил Левкин.

Он добавил, что в новостройке на улице Архитектора Власова, дом 2, появится информационный центр по переселению, который поможет новоселам решить вопросы по правильному оформлению документов для переезда. Так, 157 семей из пятиэтажек переедут в комфортабельный и современный дом.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в программу реновации вовлекается все больше районов, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 сентября сообщалось, что в столичном районе Ивановское завершился переезд жителей четырех старых домов по программе реновации. Уточняется, что переезд осуществлялся среди жителей домов 89 (корпус 2), 97, 101 и 103, расположенных на Зеленом проспекте.

Москва Реновация Ломоносовский район
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