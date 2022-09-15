Москвичам рассказали, как защитить ребенка от произвола на подработке

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Если с несовершеннолетним работником не заключался трудовой договор, а после проделанной работы зарплату платить отказались, то подросток может отстоять свои интересы. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры столицы Анастасия Анфиногенова в четверг, 15 сентября.

Анфиногенова рассказала, что если мирно договориться не получается, можно сообщить недобросовестному начальству, что в случае отказа последует обращение в трудовую инспекцию или в прокуратуру. Часто одно намерение обиженного работника может убедить руководство пойти на уступки и искать компромисс, так как обращения в вышеупомянутые инстанции грозят работодателю повышенным вниманием и проверками.

Если же договориться не получилось, то следует обратиться с претензией в прокуратуру или трудовую инспекцию. При отсутствии трудового договора необходимо будет подтвердить факт допущения к работе. Такими доказательствами могут послужить показания бывших коллег, в том числе и уволенных сотрудников компании, рабочая форма, скриншоты рабочих чатов, прочие корпоративные переписки.

В случае, если доказательная база будет собрана, прокуратура сможет обратиться с исковым заявлением в суд и защитить права несовершеннолетнего работника.