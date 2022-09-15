Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Красная зона и удар для Европы: астрологи рассказали, что ожидает мировую экономику

Араз Салехов
Общество
Красная зона и удар для Европы: астрологи рассказали, что ожидает мировую экономику
Фото: Pixabay

Могут ли планеты влиять на мировую экономику и менять политическую обстановку — об этом рассказали эксперты в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Президент Русской астрологической школы Александр Зараев отметил, что у экономики есть различные циклы, которые появляются из-за влияния планет и созвездий:

— У экономики дат рождения нет, но есть циклы экономических подъемов и спадов. Впервые об этом стали задумываться еще в начале XX века. В то время были так называемые циклы Кондратьева, которые показали, что экономика развивается по четырем фазам. Вот эти циклы оказались связаны с музыкой небесных сфер и частотными переменами. Экономика связана с состоянием масс инвесторов и производителей. Если все хорошо, то идет как положено. А если Земля попадает в красную зону, то все не так радужно. Так, ноябрь 2022 года попадает в нее — это один из самых напряженных периодов текущего года, — пояснил астролог.

Также Зараев рассказал о том, какое будущее может ожидать канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу США Джо Байдена.

— Я составлял гороскоп Шольцу. Он Близнецы, но у него Луна в Тельце. И Уран, проходя по этой Луне, делает Шольца плохим финансовым руководителем. Мы сейчас подобное наблюдаем. И я говорил о том, что в конце года он может уйти в отставку. Помимо этого, я еще два года назад говорил, что Байден до конца срока не додержится: ему два года полагается править. Здесь, возможно, будет импичмент, или по состоянию здоровья его уберут к концу года, — предсказал астролог.

В свою очередь астролог Михаил Бородачев рассказал, что ожидает российское государство в ближайшей перспективе.

— Астрологи говорят, что довольно скоро уйдет Сатурн из знака Водолей, который управляет Россией. Сатурн же вызывает депрессию, напряжение и скованность, а также санкции и различные ограничения. После этого в России электронная промышленность наладится. Для страны, в общем, легче станет уже осенью 2023 года. Мы увидим очень большие перемены, Европа окажется под ударом, она попадет на кармические грабли, — заявил он.

Зараев согласился с тем, что Россию в ближайшем будущем ожидают кардинальные изменения и перспективы.

Что ожидает экономику и финансы в ближайшее время
Экономика Предсказания Россия Европа Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте