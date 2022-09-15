Красная зона и удар для Европы: астрологи рассказали, что ожидает мировую экономику

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Могут ли планеты влиять на мировую экономику и менять политическую обстановку — об этом рассказали эксперты в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Президент Русской астрологической школы Александр Зараев отметил, что у экономики есть различные циклы, которые появляются из-за влияния планет и созвездий:

— У экономики дат рождения нет, но есть циклы экономических подъемов и спадов. Впервые об этом стали задумываться еще в начале XX века. В то время были так называемые циклы Кондратьева, которые показали, что экономика развивается по четырем фазам. Вот эти циклы оказались связаны с музыкой небесных сфер и частотными переменами. Экономика связана с состоянием масс инвесторов и производителей. Если все хорошо, то идет как положено. А если Земля попадает в красную зону, то все не так радужно. Так, ноябрь 2022 года попадает в нее — это один из самых напряженных периодов текущего года, — пояснил астролог.

Также Зараев рассказал о том, какое будущее может ожидать канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу США Джо Байдена.

— Я составлял гороскоп Шольцу. Он Близнецы, но у него Луна в Тельце. И Уран, проходя по этой Луне, делает Шольца плохим финансовым руководителем. Мы сейчас подобное наблюдаем. И я говорил о том, что в конце года он может уйти в отставку. Помимо этого, я еще два года назад говорил, что Байден до конца срока не додержится: ему два года полагается править. Здесь, возможно, будет импичмент, или по состоянию здоровья его уберут к концу года, — предсказал астролог.

В свою очередь астролог Михаил Бородачев рассказал, что ожидает российское государство в ближайшей перспективе.

— Астрологи говорят, что довольно скоро уйдет Сатурн из знака Водолей, который управляет Россией. Сатурн же вызывает депрессию, напряжение и скованность, а также санкции и различные ограничения. После этого в России электронная промышленность наладится. Для страны, в общем, легче станет уже осенью 2023 года. Мы увидим очень большие перемены, Европа окажется под ударом, она попадет на кармические грабли, — заявил он.

Зараев согласился с тем, что Россию в ближайшем будущем ожидают кардинальные изменения и перспективы.