Байдену уже не будет лучше: терапевт Звонков оценил странности поведения президента США

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Президент Америки Джозеф Байден продолжает демонстрировать полную прострацию. Так, в среду, 14 сентября, он заявил, что пришел в сенат 720 лет назад, а позже не смог самостоятельно покинуть сцену.

Инцидент произошел на глазах у многочисленных зрителей во время его торжественной речи в библиотеке имени Кеннеди.

— Я спрашиваю своих коллег, которые уже давно во власти: как долго ты борешься с фармкорпорациями, как долго ты этим занимаешься? Лично я — с момента прихода в сенат 720 лет назад. Я серьезно. Вы только вдумайтесь! — восхитился собой Байден.

После речи он так растерялся, что не смог уйти со сцены. Американский лидер позвал ассистентов, которые помогли ему найти выход. При этом Байден планирует баллотироваться на следующий срок. Но возможно ли это, ведь комичных ситуаций с его участием становится все больше.

— У Байдена прогрессирует деменция, и это абсолютно точно, — поделился с «Вечеркой» врач-терапевт Андрей Звонков. — Здесь дорога только в одну сторону. Старческая деменция связана с отмиранием клеток в коре головного мозга. Это отделы, которые отвечают за мышление, память и ориентацию, соответственно, все это начинает прогрессировать. У Байдена все будет только ухудшаться, о каких-либо улучшениях речи быть не может.

Врач уверен, остановить процесс уже невозможно.

— Человек помнит то, что было давно, но не может запомнить то, что было пять минут назад. Видно, что Байден не понимает, где он находится и куда ему идти. Просто забыл. То, что Байден с таким заболеванием занимает такой пост, значит, он их полностью такой устраивает. Им умный не нужен, нужен дурак, которым легко управлять.