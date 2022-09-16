Жители двух пятиэтажек на Кронштадтском бульваре начали переезжать в новые квартиры

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Россия, Москва, Кронштадтский бульвар, 55А Карта всех событий

Жители двух пятиэтажек в Головинском районе столицы начали переезжать в новые квартиры по программе реновации. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Современные квартиры в новостройке на Кронштадтском бульваре (дом 55а) получат порядка 400 жителей. На первом этаже здания для жителей расселяемых домов будет работать центр информирования по переселению, где будущие новоселы смогут оформить необходимые документы или обратиться за консультацией к профильным специалистам, — рассказал он.

Территорию вокруг дома озеленили и благоустроили, также специалисты оборудовали детскую и спортивную площадки, зону отдыха. Для родителей с колясками и маломобильных жильцов во дворе обустроили доступную среду.

Всего в Головинском районе по реновации расселят 137 домов, а новое жилье получат 32 тысячи москвичей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на севере Москвы в семи районах идет переселение участников программы реновации, среди которых Бескудниковский, Войковский, Головинский, Дмитровский, Тимирязевский районы, а также Западное Дегунино и Коптево, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в столичном районе Ивановское завершился переезд жителей четырех старых домов по программе реновации. Уточняется, что переезд осуществлялся среди жителей домов 89 (корпус 2), 97, 101 и 103, расположенных на Зеленом проспекте.