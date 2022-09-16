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Владелец авто с закрытыми госномерами напал на девушку-инспектора в столице. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Владелец авто с закрытыми госномерами напал на девушку-инспектора в столице. Видео
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Проектируемый проезд № 1329 Карта всех событий

Водитель автомобиля с закрытыми номерами напал на девушку-инспектора. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 16 сентября.

По ее словам, утром 14 сентября на улице Новая Дорога сотрудница ГКУ «АМПП» зафиксировала, что автомобиль с закрытыми государственными номерами стоит на платной городской парковке. Заметив это, водитель автомобиля подошел к девушке, начал оскорблять ее, выбил из руки телефон и применил физическую силу.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По данному факту Басманная межрайонная прокуратура передала материалы процессуальной проверки в местный орган столичного Следственного комитета.

Людмила Нефедова пояснила, что за оскорбление либо за применение насилия в отношении представителя власти предусмотрена уголовная ответственность.

Похожий случай произошел 25 августа в Подмосковье. Трое мужчин напали на полицейских во время пожара.

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