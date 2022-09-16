Аллею в честь Петра I заложат 30 сентября в парке «Измайлово»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

В столичном парке «Измайлово» 30 сентября состоится церемония закладки парка имени первого российского императора Петра I в честь 350-летия со дня рождения монарха и 300-летия освоения им Донбасса. Мероприятие пройдет в День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Вблизи Строкинского укрепления будут высажены 60 сибирских кедровых сосен.

Ведущим мероприятия будет президент российского союза неправительственных организаций «Отечество» Александр Воловик. В посадке деревьев примут участие почетные гости от «Единой России», Госдумы, патриархии, а также волонтеры от «Молодой гвардии Единой России», которые будут помогать сажать деревья.

— За годы царствования Петра I Россия изменила не только свое внутреннее устройство, превратившись в Российскую империю, но и впервые в истории заявила о себе как о великой морской державе. Значение проводимых Петром реформ необычайно велико для всех сфер жизни и развития России, — отмечается в сообщении союза «Отечество».

В июне два саженца петровского дуба высадили у Домика Петра I в Санкт-Петербурге в преддверии 350-летия со дня рождения императора. Петровский дуб — одно из старейших деревьев города: в 2022 году ему исполнится уже 371 год.