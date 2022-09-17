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Умер режиссер Игорь Масленников

Лейла Алиева
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Умер режиссер Игорь Масленников
Фото: ТАСС / Алексей Филиппов

Народный артист РСФСР, режиссер Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ в субботу, 17 сентября.

— Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь, — говорится в сообщении.

Похороны Масленникова организует Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, где он и жил, пишет ТАСС.

Режиссер родился в 1931 году в Нижнем Новгороде, спустя год его семья переехала в Колпино. В 1954 году окончил журфак Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, а в 1967 году он окончил обучение на Высших курсах режиссеров при киностудии «Ленфильм».

В 1967 году Масленников стал режиссером киностудии «Ленфильм». Популярность ему принесли кинокартины «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» по произведениям Артура Конан Дойля, а также трилогия «Зимняя вишня» и фильм «Пиковая дама».

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