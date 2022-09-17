Пульмонолог Абакумов рассказал, можно ли вакцинироваться от гриппа и ковида одновременно

Медицинская сестра Инга Жиздан делает прививку от гриппа пациентке Елене Наумовой / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Осень — традиционный сезон респираторно–вирусных болезней. Но защититься от них можно уже сейчас. Столичные поликлиники приглашают на вакцинацию от гриппа.

Записаться на прививку от вирусов можно на портале mos.ru. Из полутора десятков доступных адресов нужно выбрать самый удобный и пройти вакцинацию от коронавируса. Инъекции от гриппа также доступны в московских медучреждениях.

— Вирусы гриппа и ковида очень схожи. Они оба передаются при контакте с заболевшим воздушно-капельным путем и через общие предметы быта, — напоминает терапевт-пульмонолог Олег Абакумов. — Каждый из этих вирусов имеет огромный спектр вариантов течения заболевания: от совершенно бессимптомного до тяжелого.

По его словам, из-за схожести вирусов меры, принимаемые для того, чтобы не заболеть, тоже одинаковые. Прежде всего, это гигиена рук, соблюдение «ковидного этикета» — социальная дистанция, частая влажная уборка помещений, их проветривание и, конечно, вакцинация.

— Вакцинироваться можно от гриппа и ковида одновременно, — уточнил Олег Абакумов. — Минздрав России после проведенных клинических испытаний дал на это добро и даже внес изменения в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Спутник V».

Специалисты подтверждают: при изучении взаимодействия «Спутника V» с вакциной от гриппа были получены результаты, которые четко говорят, что влияние вакцин друг на друга никак не снижает их эффективности.

— При одновременной вакцинации от ковида и гриппа подставляйте под укол разные части тела, например, левое и правое плечи, — дает совет терапевт-пульмонолог.

Пока цифры заболевших далеки от рекордов. Свою положительную роль в данном вопросе сыграла вакцинация большого количества людей. Однако и ее стоит своевременно обновлять. Как и у любой защиты, у прививок от гриппа или коронавирусной инфекции есть свой срок действия. Ревакцинацию можно проводить через полгода-год, в зависимости от состояния здоровья и окружения. Люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями — под большей угрозой, им в первую очередь врачи советуют сходить и сделать прививку.