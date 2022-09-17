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Журналист Rebelion назвал цену за помощь США и НАТО Украине

Егор Провоторов
В мире
Журналист Rebelion назвал цену за помощь США и НАТО Украине
Фото: shutterstock

Согласившись на западную помощь по ленд-лизу, власти Украины поставили под угрозу собственный суверенитет и теперь могут быть вынуждены расплачиваться за нее собственными территориями, которые вероятно будут отданы в распоряжение США и стран НАТО, заявил в пятницу, 16 сентября, обозреватель Пабло Леаль в статье для испанского издания Rebelion.

Он назвал долг за эту помощь «непомерно огромным». При этом западные «партнеры» намерены построить на Украине десятки военных бах. Аналитик напомнил, что ранее подобное уже было в Германии после Второй мировой войны. Вашингтон и Брюссель рассчитывают сдавать эти земли в аренду «на крайне невыгодных условиях», пишет РИА Новости.

Леаль считает, что Киев самостоятельно роет себе яму и рискует будущим, решив отдать ситуацию в руки западным странам. Штаты и их партнеры из НАТО настойчиво навязывают Украине вооружения, чтобы заставить ее в будущем их модернизировать и обслуживать, тем самым выкачивая деньги из украинской казны в пользу собственных военно-промышленных комплексов.

Накануне экс-сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон заявил, что США и Великобритания не хотят мирного соглашения между Украиной и Россией, их цель — затянуть конфликт и ослабить Россию.

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