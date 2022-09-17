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Экс-сотрудник Госдепа рассказал о новом запрете США для Украины

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-сотрудник Госдепа рассказал о новом запрете США для Украины
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты Америки и Великобритания не хотят мирного соглашения между Украиной и Россией, их цель — затянуть конфликт и ослабить РФ. Соответствующее заявление сделал бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон.

— Я думаю, что кризис не закончится в ближайшее время, и это печально. Украина может начать переговоры с Россией и прекратить кровопролитие. Но я не уверен, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон хотят этого. Они рассчитывают, что продолжение конфликта — отличная возможность попытаться обескровить Россию. Никого из них не волнует, как много людей там погибнет, — сказал он в эфире телеканала Fox Business.

Уитон отметил, что Киев может отказаться от части регионов, которые на Украине считают своими, поскольку на этих территориях живет много русских и русскоговорящих. Их мироощущение отличается от центральных и западных областей страны.

Вашингтону стоит быть более сдержанным, оказывая поддержу Киеву и настраивая его против Москвы, поскольку Россия рассматривает ВСУ в качестве американской прокси-армии, передает РИА Новости.

До этого российский разведчик рассказал о бое с украинскими националистами, количеством превосходящими российских военных в 50 раз.

Украина Россия США Великобритания Госдеп
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