Фото: Минобороны РФ

Российские военные при столкновении с националистами Украины, превосходящими их количеством в 50 раз, не понесли потери и даже забрали в качестве трофея автоматический гранатомет. Об этом в субботу, 17 сентября, рассказал военнослужащий разведывательного подразделения РФ.

Так, 20 бойцов разведывательного подразделения направились в сторону укрепрайона украинских войск. Там они столкнулись с тысячью националистов.

— В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомет), который стреляет американскими ВОГами (гранатами), — отметил он.

По словам бойца, в рейде укрепрайона были задействованы две мобильные группы. Пока внимание противника было сконцентрировано на одной из групп, украинские преследователи были устранены разведчиками. При этом российская сторона не понесла потерь, пишет РИА Новости.

До этого Минобороны России опубликовало видео, где показан бой российского бронетранспортера с американским. На кадрах можно увидеть, как российский БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям. После этого показан БТР M113, который поставляют США. В результате схватки он остался брошенным украинскими военными.