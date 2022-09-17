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Минобороны РФ опубликовало видео победы российского БТР-82А над американским М113

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Минобороны РФ опубликовало видео победы российского БТР-82А над американским М113
Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео, где показан бой российского бронетранспортера БТР-82А и американского БТР M113 украинской армии.

— В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М113 производства США, который бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как российский БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям. После этого показан БТР M113, который поставляют США. В результате схватки он остался брошенным украинскими военными.

Видео: Минобороны РФ

В бою принимали участие подразделения Южного военного округа, уточнили в Telegram-канале «Минобороны России».

Недавно Минобороны России показало видео с работой вертолетов Ка-52 в ходе нанесения ударов по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС. Уточняется, что для поражения цели российская армия воспользовалась управляемыми ракетами «Вихрь» и точечными ударами поразила цель.

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