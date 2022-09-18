Гинцбург допустил повышение летальности от COVID-19 в России до 200 случаев ежесуточно

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Летальность от коронавирусной инфекции в России может вырасти до 200 случаев в сутки, однако затем выйдет на плато, сообщил журналистам в воскресенье, 18 сентября, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист в интервью ТАСС заметил, что за прошедшие полтора месяца летальность от COVID-19 на территории России уже выросла в 3,5 раза. Ученый добавил, что также в стране может наблюдаться значительный рост числа заболевших в сутки, однако «система здравоохранения с этим справится».

В конце августа Гинцбург заявил, что в будущем возможно появление новой, более тяжелой мутации коронавирусной инфекции. Отмечается, что «дельтакрон» является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон». Сам по себе он не представляет опасности. Подвид не обладает явным эпидемиологическим потенциалом, однако россиянам стоит пройти ревакцинацию перед новой волной заболеваний.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус штамма «омикрон» обладает отличительным признаком, благодаря которому заметно отличается от других видов ОРВИ.