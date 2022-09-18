Штаты хотят закрыть тюрьму в Гуантанамо

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Администрация американского президента Джо Байдена активизировала усилия по закрытию тюрьмы на территории военно-морской базы США Гаунтанамо, расположенной на Кубе.Об этом в субботу, 17 сентября, газета The Wall Street Journal.

По данным журналистов, власти Соединенных Штатов назначили сотрудницу Госдепартамента Тину Кайданов на должность спецпредставителя по делам Гуантанамо, она должна пересмотреть дела некоторых заключенных для их возможного освобождения или перевода в тюрьмы третьих государств.

При этом у Кайданов, обладающей опытом работы в контртеррористическом отделе Госдепа, не будет в отличие от ее предшественников возможности докладывать о своей работе напрямую главе ведомства, пишет ТАСС.

WSJ пишет, что сейчас в пенитенциарном учреждении находятся 36 заключенных, при этом содержание тюрьмы обходится правительству США в 540 миллионов долларов в год. Последний заключенный прибыл в Гуантанамо в 2008 году. Уточняется, что многие из заключенных содержатся там без суда на протяжении уже 20 лет.

Эта тюрьма была создана в 2002 году при занимавшем тогда должность президента США Джордже Буше - младшем. В этот лагерь переводили людей, захваченных в ходе операции в Афганистане и иных антитеррористических миссий в разных странах.

Ситуацию с преступниками в Гуантанамо одним из последних освещал Джулиан Ассанж. Его не так давно было принято решение экстрадировать в Штаты.