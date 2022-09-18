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Эксперт перечислила напитки, укрепляющие иммунитет

Игорь Синельников

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Общество
Эксперт перечислила напитки, укрепляющие иммунитет
Фото: pexels.com / Ahmed Aqtai

Одними только напитками невозможно добиться устойчивого иммунитета, однако некоторые из них оказывают на иммунную систему положительное влияние. В частности, к таким напиткам можно отнести те, которые содержат бруснику или клюкву. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По словам специалиста, для надежного укрепления иммунитета важен комплексный подход.

— Иммунитет укрепить только напитками нельзя, это должен быть как и суммарно здоровый образ жизни, так и полноценный рацион с оптимальным количеством белков, жиров и витаминов. Добиться только напитками укрепления иммунитета невозможно, скорее, это поможет организму бороться с инфекцией, выводить вредные вещества. Так как напитки — жидкость, а продукты распада выводятся почками, то напитки могут быть полезны, — объяснила эксперт.

Как отметила собеседница «ВМ», хорошее влияние на иммунитет оказывают шиповник и цикорий, а также кедровые напитки. Будут полезны напитки из натуральных ягод: например, брусники или клюквы, однако в них не должно быть сахара, подчеркнула диетолог.

Кроме сахара в напитках должен отсутствовать мед, уверена Русакова.

— Сахар снижает иммунитет, поэтому, если его добавить, полезные свойства будут нейтрализованы. Также напитки не должны содержать мед, поскольку он приравнивается к сахару, это тоже простые углеводы. Мед может провоцировать рост бактерий, они любят сладкую среду и лучше в ней размножаются, — пояснила врач.

Травяные чаи могут быть полезны, но не всем, потому что некоторые травы оказывают как раздражающее действие на слизистую, так и, наоборот, сильно успокаивающее, заметила диетолог. В связи с этим травяные напитки (например, иван-чай, гречишный чай) подбираются индивидуально и не могут быть рекомендованы каждому, отметила эксперт.

Огромное подавляющее действие против иммунитета имеет алкоголь: такие напитки токсичны и серьезно нагружают печень, резюмировала Русакова.

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