Ефимов: Столичные предприятия увеличили выпуск мясной продукции на 13 процентов

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С января по июль 2022 года московские производители мясной продукции выпустили на 13 процентов больше изделий, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В столице продукты питания производят более 200 предприятий, из них около 30 — представители мясной отрасли. За семь месяцев этого года они выпустили на 13 процентов больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Объем отгрузки при этом вырос на 10,2 процента и превысил 69 миллиардов рублей, — рассказал он.

Заммэра отметил, что в Москве выпускают колбасы, сосиски, мясные снеки и полуфабрикаты.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, с начала года предприятия города изготовили свыше 73,8 тысячи тонн копченых колбасных изделий, более 86,8 тысячи тонн вареных колбас и 56,6 тысячи тонн мясных полуфабрикатов.

По его словам, столичные производители постоянно расширяют производственные линии и рынки сбыта, а также наращивают экспортный потенциал. Увеличению объемов производства способствует системная и антикризисная поддержка города: для развития производств и повышения эффективности предприятий разработан обширный перечень мер поддержки. Это более 20 преференций: субсидии, льготные займы, присвоение специальных статусов.

Депутат Московской городской думы Валерий Головченко рассказал, что продленные условия по льготным кредитам для столичного бизнеса станут фактором стабильности.