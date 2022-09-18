Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Столичные предприятия увеличили выпуск мясной продукции на 13 процентов

Елена Самойлова
Город
Ефимов: Столичные предприятия увеличили выпуск мясной продукции на 13 процентов
Фото: Пресс-служба

С января по июль 2022 года московские производители мясной продукции выпустили на 13 процентов больше изделий, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В столице продукты питания производят более 200 предприятий, из них около 30 — представители мясной отрасли. За семь месяцев этого года они выпустили на 13 процентов больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Объем отгрузки при этом вырос на 10,2 процента и превысил 69 миллиардов рублей, — рассказал он.

Заммэра отметил, что в Москве выпускают колбасы, сосиски, мясные снеки и полуфабрикаты.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, с начала года предприятия города изготовили свыше 73,8 тысячи тонн копченых колбасных изделий, более 86,8 тысячи тонн вареных колбас и 56,6 тысячи тонн мясных полуфабрикатов.

По его словам, столичные производители постоянно расширяют производственные линии и рынки сбыта, а также наращивают экспортный потенциал. Увеличению объемов производства способствует системная и антикризисная поддержка города: для развития производств и повышения эффективности предприятий разработан обширный перечень мер поддержки. Это более 20 преференций: субсидии, льготные займы, присвоение специальных статусов.

Депутат Московской городской думы Валерий Головченко рассказал, что продленные условия по льготным кредитам для столичного бизнеса станут фактором стабильности.

Производство Владимир Ефимов Москва Льготы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте