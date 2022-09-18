Нюша призналась, что пережила измену во время второй беременности

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Нюша в прошлом году объявила о беременности. Сейчас ее второму ребенку — мальчику Саффрону — девять месяцев. В интервью для Светланы Бондарчук артистка призналась, что во время беременности ей пришлось пережить измену мужа Игоря Сивова.

— В прошлом году у нас было много трансформаций. Много всего очень положительного! Безусловно, это и чудо-малыш, который появился. Но на самом деле мы с мужем переживали очень непростой период в отношениях. В наших отношениях произошла измена, — заявила Нюша.

Она не захотела вдаваться в подробности, однако подчеркнула, что о таких вещах нужно говорить, так как впоследствии отношения с партнером могут выйти «на новый уровень». Певица уверена: несмотря на то, что она тогда пережила много боли, нужно простить и отпустить ситуацию, передает Teleprogramma.

Нюша стала мамой в декабре 2021 года. Долгое время она скрывала внешность и имя ребенка, однако в июле опубликовала снимок с малышом в личном блоге.