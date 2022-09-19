Пассажиры чуть не убили таксиста и угнали его автомобиль в Зеленограде

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России

Россия, Москва, Зеленоград, 20-й микрорайон Карта всех событий

Двое мужчин чуть не убили таксиста и угнали его автомобиль в Зеленограде. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 19 сентября.

По его словам, двое злоумышленников вызвали такси в 20-м микрорайоне Зеленограда.

Один злоумышленник сел впереди, а второй — сзади таксиста. Последний накинул на шею таксиста веревку и стал душить. В этот момент второй нападавший принялся избивать пострадавшего.

Шоферу удалось выбраться из автомобиля. Растерявшись, злоумышленники скрылись на автомобиле потерпевшего. Таксист обратился в полицию. Вскоре на место прибыли сотрудники МВД и скорой помощи. Врачи госпитализировали водителя с множественными ушибами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Спустя некоторое время полицейские обнаружили угнанную машину в кювете недалеко от города. Позже сотрудники МВД задержали злоумышленников в Подмосковье. Ими оказались ранее судимые 26-летний и 42-летний мужчины. На данный момент оба находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Другой угон произошел на юго-западе столицы 22 августа. Злоумышленник украл автомобиль стоимостью шесть миллионов рублей.