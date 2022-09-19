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Что делать, если в вашей квартире не включили отопление

Араз Салехов

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Город
Что делать, если в вашей квартире не включили отопление
Фото: shutterstock

Включение отопления в жилых домах столицы началось с 18 сентября, однако его подключение не одномоментное. Оно происходит в течение нескольких дней. «Вечерняя Москва» в беседе со специалистом по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константином Крохиным решила выяснить, что делать, если в доме не заработали батареи, а также куда обращаться, если в квартире недостаточно тепло.

Так, эксперт отмечает важность обращения в управляющую компанию по предоставлению ЖКУ.

— В том случае, если не включили отопление в квартире, то сначала нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы понять причины случившегося. Может быть, это проблема дома или конкретного жилого помещения. Если по результатам обращения выяснится, что именно в доме нет отопления, то после проведенного исследования нужно обращаться в жилищную инспекцию либо на горячую линию по включению отопления, — пояснил он.

При этом собеседник «ВМ» уточнил, что чаще всего каких-либо проблем после обращения на горячую линию не возникает. Так, в случае возможности отопление в доме появляется в кратчайшие сроки.

— Обычно после того как человек обращается на горячую линию, то это выходит сразу на уровень городского контроля. Если есть какие-то возможности дать отопление, то в кратчайшие сроки оно будет дано. Либо будет уже какой-то контакт с городской службой, которая будет держать жителей в курсе произошедшей аварии или ремонтных работ. Человека будут информировать, в какие сроки будут устранены неполадки, — сказал специалист.

Крохин добавил, что также у гражданина есть право обращаться в органы жилищного надзора и требовать перерасчета платы. Например, отопления не было неделю, человек в таком случае имеет право просить перерасчет. Для этого нужно составить акт в органах жилищного надзора. Однако подобное в Москве происходит крайне редко.

Горячая линия по вопросам включения отопления — 8 (800) 100-23-29.

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