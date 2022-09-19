Самая маленькая птица Европы облюбовала заповедник в долине реки Сходни

Фото: Unsplash

В районе Куркино местная жительница запечатлела желтоголового королька — самую маленькую птицу в Европе. «Вечерняя Москва» узнала у орнитолога Александра Самохвалова об особенностях природной территории этого района.

Птичку обнаружили в особо охраняемой природной зоне долины реки Сходни. Это место считается маленьким зеленым островком, который был создан для того, чтобы сохранить редкие виды животных и растений.

— м — птица с особым обменом веществ. Она вынуждена находиться в постоянном поиске еды, так как за 12 минут голодания способна потерять около трети своего веса, а еще через час без пищи — умереть от голода. Королек всеяден, поэтому не брезгует даже мелкими пауками, комарами. Видимо, наличие большого количества густых деревьев и прекрасной кормовой базы привело его на эту заповедную территорию, — рассказал Александр Самохвалов.

Помимо этой птицы, на территории долины реки Сходни обитает 151 вид позвоночных животных, больше половины из которых занесены в Красную книгу Москвы. Это ласка, ящерица живородящая, горностай, уж, ушастая сова, ястреб-тетеревятник.

— Здесь тщательно следят за тем, чтобы покой животных не нарушали, поэтому прогуливаться здесь надо осторожно, — добавил специалист. Парк адаптирован для посетителей всех возрастов. На территории есть развитая сеть экотроп с деревянным настилом и грунтовых дорожек.