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Эксперты рассказали о самой маленькой квартире в Москве

Лейла Алиева
Город
Эксперты рассказали о самой маленькой квартире в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, 1-я Миусская улица Карта всех событий

Самая маленькая квартира в Москве имеет площадь девять квадратных метров, а самая большая — 780 «квадратов». Об этом свидетельствуют данные сервиса для анализа и мониторинга рынка новостроек bnMap.pro.

Так, одна мини-квартира расположена на Миусской улице и стоит 4,5 миллиона рублей, более дешевый лот площадью 9,2 квадратного метра стоит 2,97 миллиона рублей и находится на Вольной улице.

При этом самую большую квартиру можно увидеть в Мещанском районе, ее площадь составляет 780 квадратных метров, а ориентировочная цена равна 2,1 миллиарда рублей. Однако просторный и одновременно самый дорогой лот, находящийся в открытой продаже на сегодняшний день, — это 766-метровые апартаменты в одном из домов на Пречистенской набережной. Их заявленная стоимость составляет более 4,5 млрд рублей, пишут «Известия».

Недавно один из сайтов по торговле недвижимостью показал самую маленькую квартиру, которая была выставлена на продажу в Москве. Площадь квартиры составляет 7,6 квадратного метра, а находится она в районе Внуково на улице Плотинной.

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