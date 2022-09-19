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«Хороший сигнал»: как ужесточение ипотеки при небольшом первоначальном взносе скажется на заемщиках

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Хороший сигнал»: как ужесточение ипотеки при небольшом первоначальном взносе скажется на заемщиках
Фото: Pixabay

Ужесточение Центробанком условий выдачи ипотеки при низком первоначальном взносе с 1 декабря не принесет особых проблем заемщикам: ипотечные кредиты с невысоким первым взносом или вообще без него и так не пользовались большим спросом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, несмотря на ужесточение правил, подобную меру Центробанка можно назвать послаблением.

— У нас первоначальный взнос был для ряда категорий клиентов от 15 процентов, сейчас 10 процентов — это, наоборот, минимально возможный порог. Ниже 10 процентов — только программы без первого взноса, но с ними готовы работать не так много банков. Более того, ипотека без первоначального взноса тянет за собой повышенную ставку и другие менее интересные условия, — рассказал эксперт.

Собеседник «ВМ» предположил, что заявление Центробанка призвано обратить внимание потенциальных заемщиков на довольно низкий первоначальный взнос. Ранее стандартным условием на рынке был взнос в 20 процентов — только в этом случае можно было обойтись минимальным пакетом документов. При размере взноса в 15 процентов уже было нужно подтверждать доход и предоставлять другие документы, уточнил Ракута.

Специалист отметил, что низкие ставки могут привлечь в банки больше клиентов.

— В ряде программ необязательно подтверждать доход и, если это требование распространится и на подобные программы, то больше потенциальных заемщиков будут пользоваться данными условиями. Можно сказать, что это больше послабление. А по факту те программы, которые у нас были без первоначального взноса, не особо работали, поэтому минимальный первоначальный взнос 10 процентов — это хороший сигнал. Думаю, никому это не усложнит получение ипотеки — только тем, у кого этого взноса по факту нет, — уверен Ракута.

Говоря об ужесточении условий для заемщиков, которые берут ипотеку с низким первоначальным взносом, Центробанк, скорее, делает маркетинговый ход, заключил специалист.

С 1 декабря в России будет ограничена выдача ипотеки с низким первоначальным взносом (до 10 процентов) на первичном рынке. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Начиная с этой даты регулятор установит надбавку к коэффициенту риска по таким кредитам в размере 2,0.

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