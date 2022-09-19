Москвичи «серебряного» возраста на клубных встречах в центрах московского долголетия путешествуют по всему миру

Фото: Департамент труда и соцзащиты населения Москвы

Для того чтобы увидеть прекрасные и удивительные места, необязательно ездить по всему миру. Достаточно хотя бы один раз посетить клубные встречи в центрах московского долголетия.

В клубе «Мир на ладони» в центре московского долголетия «Выхино» проводятся онлайн-экскурсии по разным точкам земного шара. По инициативе лидера клуба Ольги Вячеславовны Жоголевой его участники с начала года виртуально посетили остров Свободы на Кубе, побывали в Тринидаде, городе-курорте Варадеро и, конечно, не обошли своим вниманием Гавану.

Море впечатлений также оставили экскурсии по Тоскане, Флоренции, Пизе, Сиене и другим городам. Встречи клуба проходят еженедельно по четвергам в 14:00.

Активист клубного центра «Новофедоровское» Марина Валентиновна Слюсаревская очень любит путешествовать и о своих поездках с удовольствием рассказывает на встречах с единомышленниками. Сама она из Пятигорска, но очень часто покидала дом в поиске новых приключений.

На встречах с Мариной Валентиновной можно узнать много нового, обменяться опытом и вдохновиться на будущие путешествия. Все желающие могут присоединиться к клубным встречам каждый вторник в 15:00.

Центр московского долголетия «Зюзино» приглашает всех в онлайн-клуб «Познаем мир вместе». Здесь каждый сможет отправиться в путешествие по интереснейшим местам планеты: на высоту 8 тысяч метров, в глубины океанов и даже на засекреченные объекты.

Виртуальные путешествия помогают в режиме настоящего времени увидеть любой уголок земного шара, а также это отличный инструмент для планирования будущих поездок. Встречи проходят по субботам в 15:00.

В центре московского долголетия «Борисовские пруды» каждую среду в 17:00 проходят встречи клуба «Мультитур». Его лидер Лариса Васильевна Рощупкина находит все новые места и достопримечательности в нашей любимой столице.

Участники клуба уже побывали во многих заповедниках и музейных комплексах Южного округа. Все лето с удовольствием проводили время на речных прогулках по Москве-реке.

На счету клуба посещение более 50 музеев, патриотических фестивалей и мероприятий. Одни из последних — Фестиваль чая и кофе в Музее Москвы, концерты в Доме музыки и спектакли в Театре Российской Армии, Фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке.

После каждой встречи активисты делятся фото и видео из поездок и строят планы о новых экскурсиях и путешествиях клуба «Мультитур». Душевные встречи и познавательные экскурсии проходят и в ЦМД «Бибирево».

Лидером клуба «Путешественник» является Владимир Геннадьевич Струцкий — экскурсовод, краевед и гид. За свою жизнь он посетил множество удивительных уголков нашей страны. До сих пор много путешествует по просторам нашей необъятной Родины, собирая интересные факты о малых городах России, а затем с удовольствием делится своими знаниями с участниками клуба. Владимир Геннадьевич раскрывает неизвестные исторические факты, увлеченно рассказывает о достопримечательностях российских городов, а также проводит увлекательные экскурсии по Москве для участников клуба.

Сегодня клуб посещают более 20 активистов, а встречи всегда проходят в теплой и непринужденной обстановке. Ближайшая встреча состоится 28 сентября в 14:00.

Галина Владимировна Кольмина еще в школе любила уроки географии. Она без труда может сказать, где протекает река Амур и в каких странах обитают дикобразы. В центре московского долголетия «Котловка» она открыла собственный клуб «Мир вокруг нас». Каждую среду в 13:00 лидер подбирает интересные фильмы о различных уголках нашей планеты, в которых описывается флора, фауна, климатические условия, ландшафтные особенности и культурные традиции народов.

В конце встречи Галина Владимировна устраивает для всех участников викторину. В качестве приза победителю предоставляется право на выбор страны, о которой будет следующим фильм.

В центре московского долголетия «Ломоносовский» работает клуб «Архитектурные путешествия». Встречи проходят в формате беседы под лидерством архитектора Бориса Спевака.

Через призму своих впечатлений и опыта Борис Вениаминович рассказывает о поездках в разные необычные уголки мира, демонстрируя фотоматериалы и фотозарисовки объектов архитектуры. Его живая речь притягивает, а истории о культуре и народах мотивируют участников клуба ждать новых встреч, которые проходят каждый четверг в 16:00.

В ЦМД «Сокольники» в рамках клуба Das ist fantastisch! проводятся видеоуроки, посвященные культуре и традициям страны. В рамках встреч участники знакомятся с немецкими обычаями и достопримечательностями Германии. Встречи клуба проходят по средам и пятницам в 12:00.

Страны Европы привлекают и активистов клубного центра «Хамовники». По средам в 19:30 в онлайн-формате собираются участники клуба «Италия из моего окна».

Лидер клуба Ирина Женевская знакомит с культурой и обычаями страны, кулинарными рецептами и языком. Лидер клуба «Удобный город» центра московского долголетия «Тушино» Елена Сергеевна Дворецкая уже больше года каждую неделю раскрывает перед участниками страницы истории районов Северо-Западного округа Москвы.

За это время в онлайн-формате были совершены увлекательные прогулки по старинным усадьбам, паркам, каналам Москвы-реки, храмам, поселкам, фабрикам и старинным улочкам. Неудивительно, что онлайн-формат плавно перерос в очные посещения достопримечательностей.

Идеи для путешествий не заканчиваются — в клуб приходят новые активисты, рождаются оригинальные маршруты для путешествий. Каждый вторник в 12:00 город становится ближе, район — роднее, а Москва открывает все больше своих секретов.

ЦМД «Зеленоградский» каждую пятницу в 11:00 ждет всех желающих на встречах клуба «Тропа познаний». Участники посещают различные виртуальные экскурсии, связанные с изучением истории родного района Матушкино и города Москвы.

Присоединяйтесь к клубным встречам в центрах московского долголетия и путешествуйте вместе с нами!

Подробную информацию о проекте можно узнать на сайте Департамента труда и соцзащиты населения Москвы, а также в социальных сетях и по номеру телефона единой справочной службы +7 (495) 870-44-44.