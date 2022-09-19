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Капитальный ремонт проведут в филиале центра соцобслуживания «Беговой»

Елена Самойлова
Город
Капитальный ремонт проведут в филиале центра соцобслуживания «Беговой»
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Правды, 1/2 Карта всех событий

Согласован проект капитального ремонта филиала «Хорошевский» центра социального обслуживания «Беговой». Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

— Филиал центра социального обслуживания Хорошевского района расположен в нежилом пятиэтажном здании на первом этаже. В части наружных ремонтных работ будет заменена входная площадка, отремонтированы козырьки, установлены ограждения из нержавеющей стали, — сказала председатель ведомства Анна Яковлева.

Уточняется, что в ходе работ будут полностью заменены система электроснабжения, хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, а также канализация. При этом рабочие частично отремонтируют отопительные устройства и вентиляцию.

Кроме того, учреждение оборудуют устройством специальной входной площадки и пандусами для комфортного передвижения маломобильных граждан. После ремонта в обновленных помещениях появятся актовый и многофункциональный спортивный залы, творческие мастерские и гостиная, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

В конце августа сообщалось, что офис «Мои документы» района Коньково начал работать по новому адресу, а центр госуслуг района Проспект Вернадского открылся после капитального ремонта.

Москва Капитальный ремонт Хорошевский район
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