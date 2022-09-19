Специалист по домоводству рассказала, нужно ли делать уборку каждый день

Фото: Pexels

Уборка в квартире для многих людей является не самым приятным занятием, однако ее важно проводить каждый день. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист по домоводству Оксана Кизилашвили.

По словам специалиста, легкую влажную уборку необходимо совершать ежедневно.

— Протирать пыль лучше каждый день, а вот полы не стоит мыть слишком часто. Это необходимо делать только по мере загрязнения пола, — поделилась Кизилашвили.

Она дополнила, что некоторым людям нравится мыть пол каждый день, но делать это необязательно, так как это может испортить напольное покрытие.

— Вполне достаточно просто протирать пыль. Например, делать это при помощи пылесоса, а можно с помощью специальных меховых щеточек. При помощи электричества они собирают на себя даже самые мелкие пылинки, — объяснила собеседница «ВМ».

Кизилашвили объяснила, что протирать пыль ежедневно нужно по двум причинам: во-первых, пыль способствует развитию аллергии, а во-вторых, в отопительный сезон пыль создает больший дискомфорт для системы дыхания.

Чтобы сократить время уборки, специалист по домоводству рекомендовала сразу класть вещи на свои места.

— Это заметно сокращает время уборки в выходные дни. Также в зимнее время рекомендую оставлять обувной коврик за порогом квартиры, чтобы не заносить пыль в дом, — заключила Кизилашвили.

Также специалист поделился, в каких случаях лень не является негативным фактором. По мнению психотерапевта, лень может повлечь за собой скачок адреналина, который способствует креативному решению задач.