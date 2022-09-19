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Пригородные поезда ЦППК проходят подготовку к зиме

Евгений Жуков
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Пригородные поезда ЦППК проходят подготовку к зиме
Фото: Пресс-служба ЦППК

Пригородные поезда Московского транспортного узла и региональных центров проходят осенний комиссионный осмотр — плановую проверку перед зимним периодом. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК в понедельник, 19 сентября.

Работники депо и специалисты перевозчика готовят к зиме в общей сложности 232 поезда, находящихся в собственности компании, а также 11 поездов арендованного состава.

Отмечается, что во время осмотра на зимний режим переводятся вентиляционные и климатические установки, а также проверяется состояние уплотнителей на окнах и дверях вагонов.

Помимо этого, в вагонах электропоездов и рельсовых автобусов тестируют работу систем отопления и водоснабжения, которые обеспечивают сохранение тепла и поддержания комфортной для пассажиров температуры.

Помимо подготовки подвижного состава перед началом зимних перевозок, все работники ЦППК проходят дополнительные инструктажи о работе в тяжелых погодных условиях. Арендованные поезда в депо РЖД будут проверены специалистами МЖД.

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