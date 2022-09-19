Таксист попытался изнасиловать пассажирку в Москве

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Гатчинская улица Карта всех событий

Таксист попытался изнасиловать пассажирку недалеко от Гатчинской улицы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 19 сентября, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

— Водитель такси припарковал автомобиль вблизи улицы Гатчинской в городе Москве, пересел на заднее сиденье и совершил покушение на изнасилование девушки 2003 года рождения, — рассказала она.

Инцидент, как уточняется, произошел 16 сентября. Девушка оказала сопротивление насильнику: ей удалось отбиться от мужчины и выскочить из автомобиля.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование». Следователи проверяют таксиста на совершение аналогичных преступлений в этом районе, он был заключен под стражу.

15 сентября сообщалось, что мужчина напал на восьмилетнюю девочку в подъезде жилого дома в Воронеже. Он попытался совершить насильственные действия сексуального характера с ребенком, но девочке удалось спугнуть нападавшего.