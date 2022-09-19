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Власти Москвы и Улан-Батора подписали программу сотрудничества

Елена Самойлова
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Власти Москвы и Улан-Батора подписали программу сотрудничества
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумъяабазар подписали программу сотрудничества на ближайшие годы. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

На церемонии также присутствовал посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин. В ходе беседы мэры обсудили актуальные проблемы развития городского хозяйства.

Собянин подчеркнул, что в Москве высоко ценят дружественные связи с Улан-Батором и готовы развивать взаимовыгодное сотрудничество. В свою очередь Сумъяабазар поздравил москвичей с прошедшим 875-летием города и выразил надежду, что партнерские отношения между Улан-Батором и Москвой выйдут на качественно новый уровень.

Новая программа определит ведущие направления сотрудничества столиц России и Монголии. Так, соглашение включает в себя торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, предполагается содействие в подготовке кадров по вопросам разработки градостроительной документации по планированию города. Мэры договорились о сотрудничестве в вопросах телекоммуникаций и информационных технологий — в частности, оцифровки государственных услуг, информационной безопасности и развития умного города.

Помимо этого, запланированы мероприятия по повышению квалификации для учителей русского языка в Улан-Баторе, обмен опытом в сфере разработки новых образовательных технологий, цифровых средств обучения и воспитания учащихся.

Наконец, будут организованы стажировки по повышению квалификации медиков и обмену опытом среди специалистов в сфере медицины, спорта и туризма, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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