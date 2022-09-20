Группа «Сплин» отменила выступление во Владимире в сентябре

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Музыкальная группа «Сплин» перенесла свой осенний концерт во Владимире на апрель. Об этом сообщили в пресс-службе коллектива в воскресенье, 20 сентября.

— Уважаемые зрители! К сожалению, по техническим причинам, мы вынуждены перенести концерт группы «Сплин», который должен был состояться 30 сентября в Art Hall. Место и время остаются прежними, — говорится в сообщении.

На своей странице во «ВКонтакте» группа уточнила, что ранее купленные билеты сдавать или обменивать не нужно.

До этого депутат заксобрания Владимирской области Александр Цыганский в своем Telegram-канале призвал руководство площадки отменить концерт группы «Сплин». Он назвал коллектив скандальным.

23 августа сообщалось, что общероссийская общественная организация «Офицеры России» обратилась с письмом к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором пожаловалась на музыкальную группу «Сплин». В письме говорится об инциденте, который произошел на рок-фестивале «Чернозем».