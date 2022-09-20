Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Группа «Сплин» отменила выступление во Владимире в сентябре

Александр Афонин
Общество
Группа «Сплин» отменила выступление во Владимире в сентябре
Фото: vk/splean

Музыкальная группа «Сплин» перенесла свой осенний концерт во Владимире на апрель. Об этом сообщили в пресс-службе коллектива в воскресенье, 20 сентября.

— Уважаемые зрители! К сожалению, по техническим причинам, мы вынуждены перенести концерт группы «Сплин», который должен был состояться 30 сентября в Art Hall. Место и время остаются прежними, — говорится в сообщении.

На своей странице во «ВКонтакте» группа уточнила, что ранее купленные билеты сдавать или обменивать не нужно.

До этого депутат заксобрания Владимирской области Александр Цыганский в своем Telegram-канале призвал руководство площадки отменить концерт группы «Сплин». Он назвал коллектив скандальным.

23 августа сообщалось, что общероссийская общественная организация «Офицеры России» обратилась с письмом к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором пожаловалась на музыкальную группу «Сплин». В письме говорится об инциденте, который произошел на рок-фестивале «Чернозем».

Концерты Знаменитости Музыка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте