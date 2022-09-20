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Названы самые высокооплачиваемые вакансии Москвы в сентябре

Ирина Игнатенко
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Названы самые высокооплачиваемые вакансии Москвы в сентябре
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В пресс-службе платформы «Авито Работа» рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях столицы в сентябре.

Так, архитектор-проектировщик, SMM-менеджер, PHP-разработчик, врач-стоматолог, менеджер по продажам, автоэлектрик-диагност и мастер по ремонту ноутбуков в столице в сентябре могут рассчитывать на заработную плату в 200 000 рублей и выше.

Что касается медианной заработной платы в сентябре в столице, то она составляет 60 000 рублей, это самая большая сумма по России.

Самые высокие в столице медианные заработки работодатели обещают специалистам автобизнеса, строительства и сферы транспорта и логистики. При этом специалисты отмечают, что в любой отрасли найдутся зарплатные предложения, превышающие эти суммы в несколько раз, передает РИАМО.

Почти треть россиян собираются найти новую работу в ближайшее время. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Зарплаты.ру». Большинство россиян ищут вакансии на специальных сервисах и платформах, передает ФАН.

Эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова рассказала «Вечерней Москве», что наличие современных знаний и понимания того, что нужно рынку в данный момент, поможет соискателю найти хорошую работу. Также помочь с поиском работы могут карьерные консультанты.

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