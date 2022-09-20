Бывший главный тренер ФК «Зенит» скончался на 73-м году жизни

Фото: fc-zenit.ru

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Владимир Голубев скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

— После завершения игровой карьеры Владимир Евгеньевич работал тренером и дважды возглавлял «Зенит» в очень непростых ситуациях. Под его руководством наша команда провела 47 матчей в официальных турнирах. Футбольный клуб «Зенит» приносит соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича Голубева, — говорится в сообщении.

Дебют Владимира Голубева в составе «Зенита» состоялся в возрасте 18 лет. В составе команды он отыграл 14 сезонов, где выступил в 384 официальных матчах. За свою карьеру он отличился как серебряный призер чемпионата Европы в 1972 году, вошел в список лучших футболистов страны и так далее.