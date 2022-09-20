Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бывший главный тренер ФК «Зенит» скончался на 73-м году жизни

Александр Афонин
Общество
Бывший главный тренер ФК «Зенит» скончался на 73-м году жизни
Фото: fc-zenit.ru

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Владимир Голубев скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

— После завершения игровой карьеры Владимир Евгеньевич работал тренером и дважды возглавлял «Зенит» в очень непростых ситуациях. Под его руководством наша команда провела 47 матчей в официальных турнирах. Футбольный клуб «Зенит» приносит соболезнования родным и близким Владимира Евгеньевича Голубева, — говорится в сообщении.

Дебют Владимира Голубева в составе «Зенита» состоялся в возрасте 18 лет. В составе команды он отыграл 14 сезонов, где выступил в 384 официальных матчах. За свою карьеру он отличился как серебряный призер чемпионата Европы в 1972 году, вошел в список лучших футболистов страны и так далее.

ФК Зенит Смерть Тренеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте