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Юбилей Владимира Войновича отметят в театре «Мост»

Александр Афонин
Город
Юбилей Владимира Войновича отметят в театре «Мост»
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Россия, Москва, Большая Садовая улица, 6 Карта всех событий

Театр «Мост» 26 сентября представит сценическую программу «Как он умел любить!», приуроченную к 90-летию поэта и драматурга Владимира Войновича. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 20 сентября.

— 26 сентября в 19:00 «Театр МОСТ» представит сценическую, драматическую и музыкально-поэтическую программу «Как он умел любить!», которая станет попыткой проникнуть в творческую вселенную автора-самородка, заглянуть в мир событий и тем, волновавших его, — говорится в сообщении.

В рамках события зрители увидят комедийную пьесу «Фиктивный брак», коллекцию произведений Войновича и так далее. Ожидается, что программу посетит вдова поэта Светлана Войнович. В роли ведущего выступит режиссер и исполнитель песен Борис Львович.

Владимир Войнович родился в Сталинабаде, в семье журналиста и редактора областной газеты «Рабочий Ходжента» Николая Войновича. Он увлекался живописью и создавал картины в жанре наивного искусства. Кроме того, поэт был членом Союза писателей Москвы, Баварской академии изящных искусств и Сербской академии наук и искусств.

Театры Владимир Войнович юбилей
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