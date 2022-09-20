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Московская сеть скоропомощных стационарных комплексов сообщила о расширении штата

Евгений Жуков
Город
Московская сеть скоропомощных стационарных комплексов сообщила о расширении штата
Фото: Пресс-служба ДЗМ

В Москве продолжается создание сети скоропомощных стационарных комплексов (ССК), в которых буду оказывать экстренную медпомощь.

Для работы в ССК руководство Москвы набирает дополнительно две тысячи человек. Желающие устроиться на работу в шесть новых скоропомощных корпусов столицы начали проходить телефонные интервью, где с ними общаются сотрудники Кадрового центра департамента здравоохранения.

Интервью по телефону проводят с кандидатами, чьи анкеты прошли первичную проверку на соответствие всем требованиям, заявленным к той или иной вакансии.

Врач-анестезиолог Александр Богословов рассказал о своем отношении к данному проекту. Он добавил, что сразу же записался, как только узнал о существовании данной инициативы.

— Впечатляют масштабы и комплексный подход к организации всей системы: шесть принципиально новых по своим возможностям стационарных комплексов, самое современное оборудование, возможность доставлять пациентов, в том числе, на вертолетах из любой точки мегаполиса… Просто дух захватывает от такой возможности! — признался Богослов.

Он отметил, что был приятно удивлен, когда через пару дней после отправления заявки, ему позвонили и провели интервью. Следующим этапом для него станет профессиональная оценка практических навыков и теоретических знаний на базе Кадрового центра.

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