Московская сеть скоропомощных стационарных комплексов сообщила о расширении штата

Фото: Пресс-служба ДЗМ

В Москве продолжается создание сети скоропомощных стационарных комплексов (ССК), в которых буду оказывать экстренную медпомощь.

Для работы в ССК руководство Москвы набирает дополнительно две тысячи человек. Желающие устроиться на работу в шесть новых скоропомощных корпусов столицы начали проходить телефонные интервью, где с ними общаются сотрудники Кадрового центра департамента здравоохранения.

Интервью по телефону проводят с кандидатами, чьи анкеты прошли первичную проверку на соответствие всем требованиям, заявленным к той или иной вакансии.

Врач-анестезиолог Александр Богословов рассказал о своем отношении к данному проекту. Он добавил, что сразу же записался, как только узнал о существовании данной инициативы.

— Впечатляют масштабы и комплексный подход к организации всей системы: шесть принципиально новых по своим возможностям стационарных комплексов, самое современное оборудование, возможность доставлять пациентов, в том числе, на вертолетах из любой точки мегаполиса… Просто дух захватывает от такой возможности! — признался Богослов.

Он отметил, что был приятно удивлен, когда через пару дней после отправления заявки, ему позвонили и провели интервью. Следующим этапом для него станет профессиональная оценка практических навыков и теоретических знаний на базе Кадрового центра.

В июне врачи скорой помощи рассказали об особенностях своей работы.