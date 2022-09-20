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Эксперт Щербаков объяснил, почему экономические проблемы Запада не затронут Россию

Антон Крылов
В мире
Эксперт Щербаков объяснил, почему экономические проблемы Запада не затронут Россию
Фото: shutterstock

Всемирный банк предупредил о возможной глобальной рецессии в 2023 году. Экономики западных стран оказались под угрозой.

США, Канада, Великобритания и ряд других стран повышают повышенные ставки в условиях, исключающих необходимость. Экономика России движется в обратном направлении — Центробанк РФ, наоборот, снизил ключевую ставку.

— Правительство России, в том числе Центробанк, предпринимают меры по наказанию рубля, — говорит профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. — Поэтому процессы, происходящие на Западе, не слишком существенны для денежно-финансовой ситуации в нашей стране.

По мнению эксперта, рубль сейчас занимает более чем крепкие позиции. Но это может усложнить импорт товаров в Россию.

— Опять же, в условиях импортозамещения нашей экономики не страшны вышеупомянутые процессы, — рассуждает Щербаков. — Глобальная рецессия, на мой взгляд, маловероятна. Да, ситуация в мире нестабильна, но Россия обезопасила себя по ряду указаний.

Эксперт отметил, что это связано с постсанкционным подорожанием энергоресурсов, что, естественно, связано с ростом цен на остальные товары и услуги. Но Россия обязывалась самостоятельностью и с каждым годом может все меньше опасаться последствий экономических кризисов на Западе.

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