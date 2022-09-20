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В сети обсуждают предсказание Жириновского, о котором стало известно только сейчас

Андрей Объедков

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Политика
В сети обсуждают предсказание Жириновского, о котором стало известно только сейчас
Фото: Пресс-служба Госдумы

В сети активно обсуждают предсказание Жириновского о спецоперации, о котором стало известно только сейчас.

Одним из главных и последних его предсказаний стала дата начала известных февральских событий. Об этом Жириновский сообщил еще в конце 2021 года, отметив, что наступающий год будет тяжелым.

— Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год немирный, — заявил еще задолго до начала спецоперации Владимир Жириновский.

Сейчас же в сети обнаружили другое высказывание политика, которое вызывает еще больше вопросов у общественности.

— Подождите 19 сентября. Все затихнет, все заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения. Когда будут выборы президента, — заявил Жириновский незадолго до смерти.

Понедельник, однако, прошел без как-либо ярких политических событий, да и о конце спецоперации говорить пока не приходится. Но одно известно точно: Жириновский редко ошибался в своих предсказаниях. Еще в 2006 году политик пообещал западным «партнерам»: «Будете платить за газ тысячу евро, тысячу, я вам обещаю. А у вас таких денег нет, значит, будете замерзать». В 2022 году цены на газ в европейских странах побили исторические максимумы. А рост цен на топливо в Америке вызвал небывалый резонанс, достигнув значения в семь долларов за галлон.

Из совсем свеженького: сбылись и его слова трехлетней давности, когда он заявил, что столица Казахстана вернет старое название. И вот свершилось: как раз вчера вступил в силу указ президента страны Касыма-Жомарта Токаева о переименовании Нур-Султана обратно в Астану.

— Владимир Жириновский был очень мудрым человеком, ученым и прекрасно делал прогнозы, опираясь на свой жизненный опыт, — рассказывает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. — Если проанализировать, он единственный из политиков делал прогнозы с указанием дат и стран и точно сказал про Армению и ее связь с Америкой.

Я был знаком с Жириновским и могу с уверенностью сказать, что он был прекрасным аналитиком. И предсказания по поводу 19 сентября, что все утихнет, он наверняка имел в виду не 2022 год, так как на данный момент события еще не заканчиваются. А вот насчет 2023 года вероятность есть большая. К тому времени мы увидим, скорее всего, главные результаты спецоперации и сможем что-то прогнозировать.

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