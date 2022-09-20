Коммунальные службы внимательно следят за чистотой дворов

Слева направо: глава управы Лосиноостровского района Роберто Леонов, сотрудники коммунальных служб Гайрат Худойназаров и Бунедау Бердиназаров / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Стартовая улица, 23к1 Карта всех событий

В Лосиноостровском районе сейчас активно проходят работы по уборке территорий. Во вторник, 20 сентября, глава управы Роберто Леонов рассказал «Вечерней Москве», как изменился район и как сейчас следят за его чистотой.

В этом году в Лосиноостровском произошли масштабные преобразования — на 13 дворовых территориях специалисты реконструировали детские, спортивные площадки, отремонтировали дорожно-тропиночную сеть, полностью обновили асфальт и бордюрный камень.

По словам главы управы Роберто Леонова, в этом году работы по благоустройству завершились успешно и затронули сразу несколько важных объектов в районе.

— Помимо дворовых территорий в этом году у нас завершилось преображение очень большого и важного для москвичей места — парка «Яуза», от МКАД до Енисейской улицы. Теперь там появились полноценные общественные пространства с различной досуговой инфраструктурой и красивой ухоженной территорией. И что особенно приятно, мы получаем огромное количество слов благодарности от жителей за выполненную работу, — отметил он.

Сейчас в районе начинаются санитарные работы, в рамках которых проходит ежедневная уборка его территорий.

Сотрудники ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» регулярно убирают опавшую листву. Это помогает очистить улицы от скопления грязи и пыли, а также предотвратить выведение из строя ливневой канализации.

Кроме того, сотрудники коммунальных служб убирают с клумб цветы, заменяя их на деревянную щепу. Это помогает защитить почву на клумбах от переувлажнения в сезон дождей.

— Все проходит в штатном режиме. Территории Лосиноостровского проверяются и регулярно очищаются, чтобы нашим жителям было комфортно проводить свое время в районе. Это сезонные работы, и мы всегда к ним готовы, — отмечает глава управы.

Например, по адресу: ул. Стартовая, 23, корп. 1, специалисты убрали опавшую листву вокруг детской площадки, она мешала местным жителям, которые любят прогуляться возле дома. Для уборки специалисты использовали мягкие веерные грабли. Однако в зависимости от масштаба работ они могут быть заменены на специальные пылесосы.

— Очень радует, что в районе так внимательно следят за чистотой и всегда оперативно убирают мусор, — отметила москвичка Ирина Лунгина.

Собранные листья не утилизируются — они используются в качестве природного удобрения во время весеннего озеленения территорий или отправляются на переработку.