Незаконные пристройки к торговому объекту снесли на востоке Москвы

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Ивановское Карта всех событий

Сотрудники Госинспекции по недвижимости обнаружили пять незаконно возведенных пристроек к торговому объекту в районе Ивановское. Об этом в среду, 21 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что помещения использовались в подсобных и складских целях.

— Дополнительные объекты были возведены самовольно. Пристройки общей площадью111,7 квадратного метра были построены на земельном участке, где не предполагалось возведение временных и капитальных зданий и сооружений, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, помещения не состояли на кадастровом учете и не имели разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию. На данный момент специалисты освободили торговый объект от самостроя и привели в порядок территорию в соответствии с документацией.