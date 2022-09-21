Рафик Загрутдинов сообщил о старте строительства ФОК в Гольянове

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Россия, Москва, Алтайская улица Карта всех событий

В столичном районе Гольяново специалисты приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят в районе Гольяново по адресу улица Алтайская, владение 33. В настоящий момент получено разрешение на строительство, в ближайшее время мы приступим к возведению комплекса, — рассказал он.

В комплексе общей площадью около четырех тысяч квадратных метров будет два бассейна: длиной 25 метров для взрослых и 10 метров — для обучения плаванию детей. Также в здании обустроят тренажерный зал, буфет, необходимые административные и технические помещения.

5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня все горожане имеют возможность заняться физкультурой. Он отметил, что в столице появляются новые спортивные комплексы. Так, в этом году появилось 14 новых спортивных объектов. Так, в городе недавно начал работу новый ФОК «Волна», который расположился в районе Чертаново Центральное.