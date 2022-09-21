«Совет скандалов и политических интриг»: насколько актуальна деятельность Совбеза ООН

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Совет Безопасности ООН создан, чтобы поддерживать международный мир и безопасность. Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», насколько актуален сегодня Совет Безопасности ООН и могут ли из него исключить Россию.

По его словам, Совет Безопасности ООН, как и другие международные институты, потерял свою значимость. Организация больше не выполняет в должной степени роль по защите мировой безопасности.

— Совбез ООН совершенно неактуален. Все международные институты, которые создавались, чтобы поддержать мир, потеряли свою значимость. Все они в процессе своего развития перестали выполнять функцию бампера, где все условные противники могли сесть и проговорить то, о чем они не могли договориться на поле боя. Раньше у стран, встречающихся на заседаниях Совбеза ООН, была возможность привлечь мир к политической психотерапии, — считает Маркелов.

Эксперт отметил, что главные международные площадки занимаются исключительно вопросами политики. Совбез ООН не помогает конфликтующим странам прийти к мирному решению:

— Сейчас произошло так, что все международные институты на 99 процентов занимаются политическими решениями. Это касается и Совбеза ООН, и Гринписа, и Совета по правам человека, и многих других организаций. Их используют не как площадки, на которых можно сесть, договориться и решить проблемы с помощью мирового разума. Они занимаются исключительно политическими решениями. Определенная страна едет на Совет Безопасности и четко понимает, какие государства выступят в ее защиту и что там будет происходить. Никакой это уже не Совет Безопасности. На сегодняшний день это совет скандалов, политических интриг, на котором только фиксируются недоговоренности конфликтующих сторон.

Политолог считает, что Совбез ООН не может быть ликвидирован, но его неизбежно ждет внутренняя перезагрузка либо создание альтернативной организации.

— Я не думаю, что он может распасться. Политический мир — очень инертная вещь. Это значит, что лучше будет кривое, косое и непонятное, чем взять и убрать совсем. Иначе будет страшно и неопределенно. Совет Безопасности ООН, вероятнее всего, пойдет по сценарию перезагрузки внутреннего содержания. Страны будут договариваться и выносить на Совбез ООН новые правила регламентных процедур, убирать политическую составляющую и огромное влияние США на голосовании. Также если перезагрузки не будет, то создадут альтернативную организацию, где страны будут договариваться, — поделился эксперт.

Собеседник «ВМ» уверен, что Россию невозможно исключить из состава Совета Безопасности ООН, так как она имеет в нем большую значимость.

— Россию не могут исключить из Совбеза ООН. Это невозможно, потому что это страшно делать даже США. Например, Байден говорил, что исключать Россию нельзя. Это нельзя сделать по регламентам Совета Безопасности, потому что у России есть право вето. Сначала нужно лишить его, а потом уже инициировать процедуру выхода из организации. Этого точно не случится, иначе произойдет конфликт пострашнее ядерной войны. Другие страны осознают, что, если так можно поступить с Россией, они тем более вообще не имеют никакой значимости. Развалится весь мир, а этого никто не хочет, — подытожил Маркелов.