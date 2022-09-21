Военные эксперты объяснили, кто попадает под первую категорию мобилизованных

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

У россиян возникло немало вопросов после объявления частичной мобилизации в России. Так, жителям страны не до конца было ясно, кто именно будет проходить военную службу на Украине. В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» эксперты рассказали, кого в первую очередь направят на специальную военную спецоперацию.

Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что участниками СВО на данном этапе являются солдаты сухопутных войск, остальные роды войск в операции участия не принимают.

— На СВО заняты около 200 тысяч человек, это в основном сухопутные войска. В сухопутных войсках вообще чуть больше 300 тысяч, как понимаете, почти все они находятся на Украине. Надо понимать, что Россия не сосредоточена на одной Украине, у нас страна имеет огромные границы. И везде нам нужны военнослужащие, поскольку есть различные угрозы. Поэтому мы не можем все войска сосредоточить на Украине, — пояснил он.

При этом он добавил, что частичная мобилизация России необходима для пополнения тех войск, которые действуют на территории украинского государства.

— И не только на первых рядах, но и в тылу. Я надеюсь, что после референдума к нам будут присоединены ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина, поскольку там нужны будут люди для налаживания жизни, для охраны тех или иных объектов, — сказал Литовкин.

Другой военный эксперт Дмитрий Дрозденко согласился о важности создания тыла. Кроме того, он объяснил значение понятия «мобилизационный резерв».

— Мобилизационный резерв — это те, кто вышел в запас и заключил контракт с МО РФ на пребывании в этом резерве. Все остальные люди, которые находятся в запасе, — это людской ресурс, это не резерв. У нас есть достаточно большой пласт военнослужащих, который находится в запасе. Они прошли службу и заключили контракт, побывали в той же Сирии, получили боевой опыт, — отметил специалист.

Собеседник «ВМ» назвал таких людей первой категорией солдат, поскольку они наиболее подготовлены к такой службе.

— Я предполагаю, что будут именно оттуда брать людей, поскольку у них актуальные воинские специальности. Мы говорим о 300 тысячах людей — это резервисты, которые заключили контракт после выхода в запас, это один процент из нескольких миллионов запасников. Это люди, которые участвуют в ежегодной переподготовке, — сказал Дрозденко.

При этом эксперт объяснил, что граждане, завершившие обучение на военной кафедре, не относятся к числу резервистов в том случае, если не заключали контракт с Минобороны. Однако более точные пояснения по призыву тех или иных лиц будут даны позже, считает он.

— Понятно, что в начале будут призываться военнослужащие первого разряда. В частности, солдаты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры и подполковники до 55 лет, полковники до 60 лет, — заявил специалист.

Дрозденко уточнил, что для изучения своего разряда гражданину необходимо изучить свой военный билет. Так, на 11-й странице военного билета будут написаны разряд и воинское звание человека.