Следователи выявили новые эпизоды по делу адвоката Талантова

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Следствие выявило новые эпизоды преступной деятельности адвоката Талантова, которого обвинили в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, в ходе расследования была проведена психолого-лингвистическая судебная экспертиза, которая показала, что публикации обвиняемого содержат экстремистские сведения. В связи с этим Талантова обвинили в «Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, лицом с использованием своего служебного положения».

29 июня адвоката Талантова отправили в СИЗО по обвинению в «Публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенном по мотивам политической ненависти». Осудили правозащитника за опубликованные в апреле сообщения на его странице в социальных сетях.