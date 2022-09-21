Геронтопсихиатр перечислила симптомы болезни Альцгеймера

Фото: Unsplash

Кандидат медицинских наук, врач-геронтопсихиатр Мария Гантман рассказала о симптомах болезни Альцгеймера. Врач подчеркнула, что для предотвращения развития заболевания необходимо вести активный и здоровый образ жизни, не быть изолированным и разнообразно питаться.

Заболевание чаще всего развивается после 65 лет. Чем старше становится человек, тем возрастает вероятность появления болезни.

— Характерная картина — постепенно нарастающая забывчивость недавних событий — это, как правило, первый симптом. Дальше уже присоединяются нарушения ориентировки в пространстве, забывание слов, то есть нарушение речи, изменение характера, — пояснила Гантман в комментарии RT.

По ее словам, пока нет лекарств, которые позволяют вылечить этот недуг, но созданы медикаменты, помогающие улучшить качество жизни пациента.

Зарубежные диетологи перечислили продукты, которые ухудшают когнитивные функции мозга, а также повышают риск развития деменции. Так, в список таких продуктов включили сосиски, колбасы и сахар.