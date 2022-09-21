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Пожилой преподаватель информатики погиб в лесу от укусов ос

Степан Жирнов
Происшествия
Пожилой преподаватель информатики погиб в лесу от укусов ос
Фото: shutterstock

Преподаватель информатики погиб от множества укусов ос в Нижегородской области. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

Пенсионер отправился в лес за грибами 12 сентября. Он сел на электричку и вышел на станции Осинки в Семеновском районе. Однако мужчина домой с прогулки так и не вернулся.

О пропаже мужчины заявили родственники. 72-летнего учителя отправилась искать крупная группа волонтеров и просто неравнодушных граждан.

На четвертые сутки поисков волонтеры обнаружили куртку пенсионера. Она находилась в той части леса, где было много ос. Насекомые напали и на волонтеров, из-за чего им пришлось отступить. Одной девушке потребовалась медицинская помощь.

На следующий день полиция обнаружила тело преподавателя примерно в ста метрах от обнаруженной куртки. По предварительным данным, мужчина наступил на осиное гнездо, после чего агрессивные насекомые на него напали. От множественных укусов у пенсионера началась аллергическая реакция, которая привела к анафилактическому шоку, что и стало причиной смерти, сообщил «МК».

Еще один случай гибели человека на природе произошел в Дагестане. 28 июля волк насмерть загрыз мальчика.

Пенсионеры Лес Насекомые Смерть Нижегородская область
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