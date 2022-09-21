Проще, чем кажется: как получить зарубежную карту Visa и Mastercard

Сюжет:Проще, чем кажется
Платежные системы Visa и Mastercard отказались от сотрудничества с российскими банками. Однако открыть счет возможно и в других странах. «Вечерняя Москва» выяснила, где россияне могут получить карту иностранного банка и какие документы для этого необходимы.
Так называемые карточные туры можно приобрести через сайты туристических компаний, стоимость такого турне зависит от оператора.
В каких странах открыть счет:
Для открытия счета необходимо предоставить загранпаспорт. Однако специалисты отмечают, что в некоторых странах (например, в Сербии) понадобится расширенный пакет документов:
Где пригодится карта иностранного банка: