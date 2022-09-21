Проще, чем кажется: как получить зарубежную карту Visa и Mastercard

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Платежные системы Visa и Mastercard отказались от сотрудничества с российскими банками. Однако открыть счет возможно и в других странах. «Вечерняя Москва» выяснила, где россияне могут получить карту иностранного банка и какие документы для этого необходимы.

Так называемые карточные туры можно приобрести через сайты туристических компаний, стоимость такого турне зависит от оператора.

В каких странах открыть счет:

Узбекистан;

Армения;

Сербия;

Белоруссия;

Киргизия;

Азербайджан;

Объединенные Арабские Эмираты.

Для открытия счета необходимо предоставить загранпаспорт. Однако специалисты отмечают, что в некоторых странах (например, в Сербии) понадобится расширенный пакет документов:

карточка регистрации на время пребывания в Сербии, выданная в отеле;

местная сим-карта;

трудовой договор, выданный по месту работы;

справка по форме 2-НДФЛ;

справка из банка о движении средств.

Где пригодится карта иностранного банка: