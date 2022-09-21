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Проще, чем кажется: как получить зарубежную карту Visa и Mastercard

Елена Самойлова
Иссалина Аюпова

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Проще, чем кажется
Общество
Проще, чем кажется: как получить зарубежную карту Visa и Mastercard
Фото: Pixabay

Платежные системы Visa и Mastercard отказались от сотрудничества с российскими банками. Однако открыть счет возможно и в других странах. «Вечерняя Москва» выяснила, где россияне могут получить карту иностранного банка и какие документы для этого необходимы.

Так называемые карточные туры можно приобрести через сайты туристических компаний, стоимость такого турне зависит от оператора.

В каких странах открыть счет:

  • Узбекистан;
  • Армения;
  • Сербия;
  • Белоруссия;
  • Киргизия;
  • Азербайджан;
  • Объединенные Арабские Эмираты.

Для открытия счета необходимо предоставить загранпаспорт. Однако специалисты отмечают, что в некоторых странах (например, в Сербии) понадобится расширенный пакет документов:

  • карточка регистрации на время пребывания в Сербии, выданная в отеле;
  • местная сим-карта;
  • трудовой договор, выданный по месту работы;
  • справка по форме 2-НДФЛ;
  • справка из банка о движении средств.

Где пригодится карта иностранного банка:

  • для оплаты расходов во время путешествия за границей;
  • для покупок в интернет-магазинах, которые не принимают российские карты.
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