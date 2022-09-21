Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

NYT: Вооружение Украины обернулось проблемой для Байдена

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NYT: Вооружение Украины обернулось проблемой для Байдена
Фото: whitehouse

Европейские союзники Соединенных Штатов Америки свели к нулю помощь Украине, это стало проблемой для американского лидера Джо Байдена. Такое мнение высказали авторы статьи для The New York Times.

Администрация Байдена продолжает вливать миллиарды долларов в виде пакетов военной помощи киевскому режиму, однако это не оказывает влияния на его внутренний рейтинг. Кроме того, президенту США нужно удерживать на своей стороне Евросоюз, который в полной мере ощутил на себе последствия тяжелейшего энергетического кризиса, говорится в публикации.

При этом основную часть помощи Украине оказывает именно Вашингтон. ЕС практически свел поддержку на нет: Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и Польша резко сократили поставки Киеву. Европейцев все меньше интересуют дела Киева, поскольку их самих ждет по-настоящему холодная зима.

При этом в Белом доме по-прежнему звучат утверждения, что в рядах НАТО разлада нет, подчеркнули обозреватели. А сам Байден намерен продемонстрировать единство альянса относительно украинского вопроса, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что США выступили за включение в состав Совета Безопасности ООН новых постоянных членов.

Украина Оружие Евросоюз (ЕС) Армия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте