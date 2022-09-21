NYT: Вооружение Украины обернулось проблемой для Байдена

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Европейские союзники Соединенных Штатов Америки свели к нулю помощь Украине, это стало проблемой для американского лидера Джо Байдена. Такое мнение высказали авторы статьи для The New York Times.

Администрация Байдена продолжает вливать миллиарды долларов в виде пакетов военной помощи киевскому режиму, однако это не оказывает влияния на его внутренний рейтинг. Кроме того, президенту США нужно удерживать на своей стороне Евросоюз, который в полной мере ощутил на себе последствия тяжелейшего энергетического кризиса, говорится в публикации.

При этом основную часть помощи Украине оказывает именно Вашингтон. ЕС практически свел поддержку на нет: Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и Польша резко сократили поставки Киеву. Европейцев все меньше интересуют дела Киева, поскольку их самих ждет по-настоящему холодная зима.

При этом в Белом доме по-прежнему звучат утверждения, что в рядах НАТО разлада нет, подчеркнули обозреватели. А сам Байден намерен продемонстрировать единство альянса относительно украинского вопроса, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что США выступили за включение в состав Совета Безопасности ООН новых постоянных членов.