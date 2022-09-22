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Народный календарь. Как уберечься от беды 25 сентября

Георгий Соланович

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Народный календарь. Как уберечься от беды 25 сентября
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

25 сентября Православная церковь чтит память христианского святого, почитаемого в лике великомучеников — Автонома. В этот день запрещается ходить в лес, так как там можно встретиться с Василиском — чудовищем, которое покровительствует змеям, а убить змею 25 сентября — к беде.

Как и во время любого другого церковного праздника, 25 числа также запрещается нецензурно выражаться, обижаться, конфликтовать, ссориться и мыслить негативно. Кроме того, в этот день запрещается убирать в доме. Нельзя проводить генеральную уборку, стирать и вытирать пыль.

Приметы погоды:

Много желтых листьев на деревьях — к ранней и долгой осени.

Дождь пошел — к затяжной зиме.

Крот вход в нору с северной стороны вырыл — к теплой зиме, с южной — к холодной, с западной — к сырой и снежной, с востока — к сухой.

Много желудей на дубе — к теплой зиме и плодородному лету.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как уберечься от беды 25 сентября

Именины отмечают: Федор, Алексей, Альберт, Афанасий, Даниил, Никодим, Семен и Юлиан.

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