Автомобиль не справился с управлением и совершил наезд на Носовихинском шоссе

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Россия, Московская область, Реутов, Носовихинское шоссе, 4 Карта всех событий

На Носовихинском шоссе водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 21 сентября.

— На Носовихинском шоссе, в районе дома 4, легковой автомобиль не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы города. Специалисты на данный момент уточняют детали произошедшего и информацию о пострадавших. Движение транспорта незначительно затруднено в сторону области, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что ДТП с участием двух машин произошло на Моховой улице в центре столицы. Авария случилась перед поворотом на улицу Большую Никитскую, движение по одной из полос было затруднено, пострадавших нет.