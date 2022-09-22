Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пешеходный переход в авангардном стиле появится на улице Нижние Мневники

Евгений Белоусов
Город
Пешеходный переход в авангардном стиле появится на улице Нижние Мневники
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

Надземный пешеходный переход в авангардном стиле протяженностью 90 метров возведут в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

— Поблизости расположена станция «Мневники» Большой кольцевой линии метро, которую в 2021 году открыл мэр Москвы. Она выполнена в авангардном стиле. Центральную часть платформы украсила арка с колоннами ярко-красного цвета похожая на картину Казимира Малевича «Красный квадрат», — рассказал он.

По словам Кузнецова, новый мост перехода выполнят в виде прозрачной трубы с поперечными кольцами. У сооружения будет два схода, их оборудуют лифтами для маломобильных граждан. Оба блока выполнят со скошенными кровлями.

Кроме того, с нескольких сторон надземного перехода предусмотрено витражное остекление, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты закончили работы по обновлению дорожного полотна в 18 переулках столичных районов Арбат и Хамовники. Работы проводились в рамках комплексного благоустройства исторических мест.

Так, обновление полотна прошло в Денежном, Глазовском, Плотниковом, Гагаринском и других переулках. Всего за месяц на всех участках обновили более 55 тысяч квадратных метров дорог.

Строительство переходы Москва Сергей Кузнецов Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте