Пешеходный переход в авангардном стиле появится на улице Нижние Мневники

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

Надземный пешеходный переход в авангардном стиле протяженностью 90 метров возведут в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

— Поблизости расположена станция «Мневники» Большой кольцевой линии метро, которую в 2021 году открыл мэр Москвы. Она выполнена в авангардном стиле. Центральную часть платформы украсила арка с колоннами ярко-красного цвета похожая на картину Казимира Малевича «Красный квадрат», — рассказал он.

По словам Кузнецова, новый мост перехода выполнят в виде прозрачной трубы с поперечными кольцами. У сооружения будет два схода, их оборудуют лифтами для маломобильных граждан. Оба блока выполнят со скошенными кровлями.

Кроме того, с нескольких сторон надземного перехода предусмотрено витражное остекление, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты закончили работы по обновлению дорожного полотна в 18 переулках столичных районов Арбат и Хамовники. Работы проводились в рамках комплексного благоустройства исторических мест.

Так, обновление полотна прошло в Денежном, Глазовском, Плотниковом, Гагаринском и других переулках. Всего за месяц на всех участках обновили более 55 тысяч квадратных метров дорог.